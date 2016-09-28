Первая тюрьма нового типа будет построена в Лиепае - на ее строительство уже выделены 75 миллионов евро. На очереди - Даугавпилс. Но здесь строительства тюрьмы можно ждать еще лет десять.

Тюрьма нового типа в Латгальском регионе, по плану Министерства юстиции, будет построена в Даугавпилсе. Министерство в ближайшее время начнет подбирать подходящий участок земли для ее строительства. Однако, когда начнется строительство - еще не известно. По оценкам Минюста, знаменитый "Белый лебедь" может служить еще долгие годы, тогда как тюрьма на Гриве находится уже сейчас в ужасном состоянии.



Первая современная тюрьма в Латвии будет построена в Лиепае, в Каросте. Расчитанная на 1200 мест, она будет построена по самым современным технологиям. Сторожевой вышки больше не будет - группа реагирования будет сидеть за мониторами. Тюремный комплекс будет построен из нескольких блоков, в каждому - несколько отделений, каждое из которых будет работать как отдельная тюрьма на 24 человека. На протяжении всего дня заключенные будут заняты, а по вечерам возвращаться в одноместные и двухместные камеры. Рядом с тюрьмой будет размещено дополнительное здание - открытая тюрьма на 50 мест. Строительство обойдется примерно в 75 миллионов евро.