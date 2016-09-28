26 сентября в Даугавпилс прибыла делегация школьников и педагогов из 9 стран. Визит проходит в рамках программы Erasmus +.

Визит делегации начался встречей в Даугавпилсской думе. Гостей принимал первый заместитель председателя городской Думы Янис Дукшинскис. Для них была подготовлена презентация города.



В Даугавпилс приехали 60 учеников из 9 государств. Принимают их учащиеся и учителя 12-й средней школы. Тема проекта – «Лучшая среда-лучшее будущее». В каждом государстве партнёры по проекту знакомятся с реализацией своих проектов среды. Как известно, Даугавпилсская 12-я средняя школа получила высокую оценку – статус Экошколы, и сейчас у здания развевается Зелёный флаг.



Янис Дукшинскис рассказал о международном сотрудничестве Даугавпилса, городах содружества, проинформировал о возможностях отдыха в Даугавпилсе и пожелал успешного продолжения совместного проекта.



В свою очередь, 3-я средняя школа реализует совместный проект, в рамках которого педагоги пяти государств посещают уроки, демонстрируют компьютерные игры, используют их на уроках литературы, а также готовят книгу. Цель проекта - с помощью новых технологий мотивировать школьников читать и писать. Следующая встреча в рамках проекта состоится в Италии.