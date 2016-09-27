Показы Манхэттенского международного кинофестиваля короткометражек в Латвии состоятся с 28 сентября по 2 октября. В Латгалии программу фестиваля можно будет увидеть в 29 сентября: 18:00 в Резекне, Горс, к/т Silverscrren и в 20:00 в Даугавпилсе, к/т Silverscreen. Перед показами состоится творческая встреча с организатором фестиваля и режиссером Станиславом Токаловым на тему «Как снять свой первый фильм?». Мероприятие предназначено для широкой аудитории.





“В этом году очень сильная и тематически глубкая программа - мы только можем гадать, какой из фильмов выберут кинозрители - французскую короткометражку о конце света в жанре Sci-Fi или офисный хоррор о жизни современного оборотня? Странную любовную историю в Голливуде 50-х или австралийскую анимацию о свободе самовыражения? - говорит Станислав Токалов, организатор фестиваля в Латвии. - Все десять фильмов-финалистов объяденяет режиссерское мастерство, талантливые сценарии и универсальность историй, не зря многие из фильмов уже стали лауреатами престижных кинофестивалей в Берлине, Торонто, «Сандэнс» и других.”



Нередко фильмы-участники Manhattan Short становятся номинантами престижной премии Оскар, среди них и счастливчики-победители. Участник прошлогоднего фестиваля, фильм «Медвежья история» (Bear story), чилийского режиссера Габриеля Осорио Варгаса получил заветную золотую статуэтку.



Латвийские зрители уже 5-ый год подряд смогут присоединиться к выбору лучшего короткометражного фильма. Каждый зритель фестиваля получит бланк голосования, чтобы прогосовать за лучший фильм и выбрать лучшего исполнителя главной роли. Результаты конкурса будут объявлены в понедельник 3 октября 2016 года на церемонии в Нью-Йорке и затем опубликованы на сайте ManhattanShort.com и



Мероприятие поддерживает Рижская дума и посольство США в Латвии.



Фильмы-финалисты Manhattan Short 2016: В программу Manhattan Short Film Festival этого года вошли фильмы режиссеров Франции, Норвегии, России, Германии, США, Голландии, Великобритании и Австралии.“В этом году очень сильная и тематически глубкая программа - мы только можем гадать, какой из фильмов выберут кинозрители - французскую короткометражку о конце света в жанре Sci-Fi или офисный хоррор о жизни современного оборотня? Странную любовную историю в Голливуде 50-х или австралийскую анимацию о свободе самовыражения? - говорит Станислав Токалов, организатор фестиваля в Латвии. - Все десять фильмов-финалистов объяденяет режиссерское мастерство, талантливые сценарии и универсальность историй, не зря многие из фильмов уже стали лауреатами престижных кинофестивалей в Берлине, Торонто, «Сандэнс» и других.”Нередко фильмы-участники Manhattan Short становятся номинантами престижной премии Оскар, среди них и счастливчики-победители. Участник прошлогоднего фестиваля, фильм «Медвежья история» (Bear story), чилийского режиссера Габриеля Осорио Варгаса получил заветную золотую статуэтку.Латвийские зрители уже 5-ый год подряд смогут присоединиться к выбору лучшего короткометражного фильма. Каждый зритель фестиваля получит бланк голосования, чтобы прогосовать за лучший фильм и выбрать лучшего исполнителя главной роли. Результаты конкурса будут объявлены в понедельник 3 октября 2016 года на церемонии в Нью-Йорке и затем опубликованы на сайте ManhattanShort.com и https://www.facebook.com/MANHATTAN-SHORT-in-Latvia-330993158440/ Мероприятие поддерживает Рижская дума и посольство США в Латвии.

“Туннель”/THE TUNNEL, режиссер: André Øvredal, Норвегия

“Бравист”/BRAVOMAN, režisore, scenāriste, producente: Эвелина Барсегян , Россия

“Сломленные”/KAPUTT, režisori un animatori: Volker Schlecht& Alexander Lahl, Германия

“Элла получит повышение?”/ELLA GETS A PROMOTION, režisori: Richard Diaz & Mike Pusateri, США

“Держись!”/HOLD ON, režisors: Charlotte Scott - Wilson, Голландия

“Сверхурочная работа”/OVERTIME, režisors: Craig D. Foster, Австралия

“Карусель”/CAROUSEL, režisors: Kal Waber

“Горилла”, režisors: Tibo Pinsard, Франция

“Я - карандаш”/I AM A PENCIL, režisors: Joe D’Arcy, Австралия

“Последнее путешествие загадочного Пола В.Р.”/THE LAST JPURNEY OF THE ENIGMATIC PAUL W.R., režisors: Romain Quirot, Франция.