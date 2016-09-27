Показы Манхэттенского международного кинофестиваля короткометражек в Латвии состоятся с 28 сентября по 2 октября. В Латгалии программу фестиваля можно будет увидеть в 29 сентября: 18:00 в Резекне, Горс, к/т Silverscrren и в 20:00 в Даугавпилсе, к/т Silverscreen. Перед показами состоится творческая встреча с организатором фестиваля и режиссером Станиславом Токаловым на тему «Как снять свой первый фильм?». Мероприятие предназначено для широкой аудитории.
В программу Manhattan Short Film Festival этого года вошли фильмы режиссеров Франции, Норвегии, России, Германии, США, Голландии, Великобритании и Австралии.
“В этом году очень сильная и тематически глубкая программа - мы только можем гадать, какой из фильмов выберут кинозрители - французскую короткометражку о конце света в жанре Sci-Fi или офисный хоррор о жизни современного оборотня? Странную любовную историю в Голливуде 50-х или австралийскую анимацию о свободе самовыражения? - говорит Станислав Токалов, организатор фестиваля в Латвии. - Все десять фильмов-финалистов объяденяет режиссерское мастерство, талантливые сценарии и универсальность историй, не зря многие из фильмов уже стали лауреатами престижных кинофестивалей в Берлине, Торонто, «Сандэнс» и других.”
Нередко фильмы-участники Manhattan Short становятся номинантами престижной премии Оскар, среди них и счастливчики-победители. Участник прошлогоднего фестиваля, фильм «Медвежья история» (Bear story), чилийского режиссера Габриеля Осорио Варгаса получил заветную золотую статуэтку.
Латвийские зрители уже 5-ый год подряд смогут присоединиться к выбору лучшего короткометражного фильма. Каждый зритель фестиваля получит бланк голосования, чтобы прогосовать за лучший фильм и выбрать лучшего исполнителя главной роли. Результаты конкурса будут объявлены в понедельник 3 октября 2016 года на церемонии в Нью-Йорке и затем опубликованы на сайте ManhattanShort.com и https://www.facebook.com/MANHATTAN-SHORT-in-Latvia-330993158440/.
Мероприятие поддерживает Рижская дума и посольство США в Латвии.
Фильмы-финалисты Manhattan Short 2016:
“В этом году очень сильная и тематически глубкая программа - мы только можем гадать, какой из фильмов выберут кинозрители - французскую короткометражку о конце света в жанре Sci-Fi или офисный хоррор о жизни современного оборотня? Странную любовную историю в Голливуде 50-х или австралийскую анимацию о свободе самовыражения? - говорит Станислав Токалов, организатор фестиваля в Латвии. - Все десять фильмов-финалистов объяденяет режиссерское мастерство, талантливые сценарии и универсальность историй, не зря многие из фильмов уже стали лауреатами престижных кинофестивалей в Берлине, Торонто, «Сандэнс» и других.”
Нередко фильмы-участники Manhattan Short становятся номинантами престижной премии Оскар, среди них и счастливчики-победители. Участник прошлогоднего фестиваля, фильм «Медвежья история» (Bear story), чилийского режиссера Габриеля Осорио Варгаса получил заветную золотую статуэтку.
Латвийские зрители уже 5-ый год подряд смогут присоединиться к выбору лучшего короткометражного фильма. Каждый зритель фестиваля получит бланк голосования, чтобы прогосовать за лучший фильм и выбрать лучшего исполнителя главной роли. Результаты конкурса будут объявлены в понедельник 3 октября 2016 года на церемонии в Нью-Йорке и затем опубликованы на сайте ManhattanShort.com и https://www.facebook.com/MANHATTAN-SHORT-in-Latvia-330993158440/.
Мероприятие поддерживает Рижская дума и посольство США в Латвии.
Фильмы-финалисты Manhattan Short 2016:
- “Туннель”/THE TUNNEL, режиссер: André Øvredal, Норвегия
- “Бравист”/BRAVOMAN, režisore, scenāriste, producente: Эвелина Барсегян , Россия
- “Сломленные”/KAPUTT, režisori un animatori: Volker Schlecht& Alexander Lahl, Германия
- “Элла получит повышение?”/ELLA GETS A PROMOTION, režisori: Richard Diaz & Mike Pusateri, США
- “Держись!”/HOLD ON, režisors: Charlotte Scott - Wilson, Голландия
- “Сверхурочная работа”/OVERTIME, režisors: Craig D. Foster, Австралия
- “Карусель”/CAROUSEL, režisors: Kal Waber
- “Горилла”, režisors: Tibo Pinsard, Франция
- “Я - карандаш”/I AM A PENCIL, režisors: Joe D’Arcy, Австралия
- “Последнее путешествие загадочного Пола В.Р.”/THE LAST JPURNEY OF THE ENIGMATIC PAUL W.R., režisors: Romain Quirot, Франция.
Фильмы демонстрируются на английском и оригинальных языках с латышскими и русскими субтитрами.
Программа показов:
"Тоннель"
Режиссер: Андре Овредал, Норвегия
Семья возвращается в перенаселенный город будущего из путешествия и застревает в дорожной пробке, причиной которой оказывается загадочный тоннель.
Трейлер: https://vimeo.com/157429417
"Бравист"
Режиссер, сценарист, продюсер: Эвелина Барсегян, Россия
Андрей каждый вечер надевает смокинг и кричит «браво» в театрах: за деньги он заведет зал на любом спектакле. Эта «работа» превращает его в законченного циника, пока он не встречает женщину, которая преданно любит театр и не стыдится слёз.
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=TCj2mrYhh5E
"Сломленные"
Режиссёры и аниматоры: Фолькер Шлехт и Александр Лаль, Германия
Документальная анимация о событиях в женской тюрьме Хохенек, расположенной на территории Восточной Германии, бывшей ГДР.
Трейлер:https://vimeo.com/153340539
"Элла получит повышение?"
Режиссёры: Ричард Диаз и Майк Пузатери, США
Талантливая и преданная компании сотрудница наконец-то получает заслуженное повышение, но у новой должности есть и обратная сторона.
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=62iaY7rD1PI
"Держись!"
Режиссёр: Шарлотта Скотт-Уилсон, Голландия
У молодой одаренной виолончелистки развивается страх сцены после того, как во время ответственного выступления у её инструмента рвётся струна.
Трейлер: https://vimeo.com/177460832
"Сверхурочная работа"
Режиссёр: Крейг Д. Фостер, Австралия
Добросовестный менеджер финансовой компании не может отказаться от сверхурочной работы, хотя он знает, что после наступления темноты ему не стоит там оставаться.
Трейлер: https://vimeo.com/164392779
"Карусель"
Когда взрослому мужчине хочется одарить подростка мудростью прописных истин, ему стоит помнить, что реакция может быть неожиданной.
Трейлер: https://vimeo.com/152419761
"Горилла"
Режиссёр: Тибо Пинсар, Франция
1952 год, Голливуд. Генри Корсо снимается в костюме гориллы в приключенческих фильмах. Что же ему предпринять, чтобы звезда фильма воспылала любовью к огромной обезьяне?
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=16du4JGokjw
"Я - карандаш"
Режиссёр: Джо Д’Aрси, Австралия
Свобода самовыражения - вот главная тема этого анимационного фильма, на который авторов вдохновили марши протеста во Франции в январе 2015 года после теракта в редакции «Шарли Эбдо».
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=TDKvJeNJiYs
"Последнее путешествие загадочного Пола В.Р"
Режиссёр: Ромэн Киро, Франция
Лучший астронавт Земли, который должен спасти мир, исчезает в летающей машине накануне полёта.
Трейлер: https://vimeo.com/148030669