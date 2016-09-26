Сегодня утром впервые этой осенью температура воздуха в Латглалии опустилась ниже нуля градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Даугавпилсе минимальная температура воздуха опустилась утром до -0,1 градуса. В Мадоне было +0,5 градуса, в Резекне + 1,5, в Курземе и Видземе +6, +7, в Риге +8,+9.



Днем воздух прогреется до +18 градусов, осадков не ожидается.



Первые же заморозки этой осенью были зафиксированы в ночь на 14 сентября – в Зосены, где похолодало до -2 градусов.