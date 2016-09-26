Даугавпилсская команда по спидвею «Локомотив» в воскресенье второй год подряд стал победителем в польской лиге Nice.

Вчера «Локомотив» в гостях в Лодзе в финале второй дуэли уступил 44:46 местному Orzel, однако по сумме двух дуэлей даугавпилчане победили со счетом 91:89.



У победителей Анджей Лебедев получил 12 пунктов, финн Юнас Килмакорпи — 11, Кьястс Пуоджукс — 10 пунктов. Фредрик Линдгрен заработал шесть пунктов, Максим Богданов и Давис Курмис — по два, Евгений Костыгов — один пунктв. Победой по сумме двух матчей «Локомотив» обеспечил себя только в последнем заезде.



Как ранее сообщалось, в первой финальной дуэли польской лиги Nice, которая неделю назад прошла в Даугавпилсе, «Локомотив» победил со счетом 47:43. По результатам двух финальных дуэлей, «Локомотив» с 32 пунктами в 18 гонках занимает второе место, отстава на 8 пунктов от Orzel, а на третьем месте с 28 пунктами находится команда Eko-Dir Wlokniarz из Ченстоховы.



Напомним, что год назад «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице лиги Nice и, согласно правилам соревнований, получил право выступать в экстра-лиге Польши, которая считается сильнейшей лигой по спидвею в мире. Однако, внутренние требования экстра-лиги запрещают принимать участие в гонках этой лиги командам, которые не являются польскими. Проведенные переговоры не принесли результатов - «Локомотив» не захотел сменить «прописку» и стартовать под польским флагом и вновь стартовал в лиге Nice.