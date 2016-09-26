19 сентября в помещении Латвийской Национальной библиотеки состоялось ежегодное вручение наград Экошколам. Престижный международный Зелёный флаг получили 125 школ, ещё 57 - удостоились сертификата Латвийской Экошколы. Сегодня Зелёный флаг подняли у Даугавпилсской средней школы №12.

Зелёный флаг присвоен также Даугавпилсскому дошкольному учреждению образования №30. Сертификат Экошколы получила Даугавпилсская основная школа «Сасканяс» и дошкольное учреждение образования №26.



Программа Экошколы – одна из всеобъемлющих и популярных в мире моделей образования по окружающей среде. В Латвии она действует уже 40 лет. В настоящее время в Латвийской программе Экошколы участвует более 200 учреждений образования (от начальной до высшей школы), а по всему миру в неё вовлечено свыше 49 000 школ. В прошлом учебном году в Латвии развевалось 117 Зелёных флагов. Решение о награждении школ по программе Экошколы принимает Национальное жюри в составе представителей министерства охраны среды и регионального развития, министерства образования и науки, других государственных институций, а также общественных организаций защиты среды и образования.



В Латвии программу Экошколы осуществляет Фонд образования среды, который обеспечивает работу и развитие всех международных программ.