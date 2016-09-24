В эфире программы «Пульс Латвии» на радиостанции «Alise Plus» президент Sochin карате-клуба Сергей Иванько рассказал, что в Латвии и, именно, в Даугавпилсе есть спортсмены, которые могут претендовать на участие сборной на следующих Олимпийских играх.

Карате стал Олимпийским видом спорта. На Олимпийских играх состязания по карате проходят в 8 категориях, что значит, что примерно 80 человек со всей планеты могут выступать на Олимпиаде. При этом, отметил Сергей Иванько, у Латвии есть шансы, что латвийские спортсмены могут оказаться в их числе и войти в состав лучших спортсменов мира в этом виде спорта.



Рецепт того, как достичь успехов в карате, достаточно прост: нужен успешный тандем «тренер — ученик». То есть, хороший тренер, а также ученик, который хочет научиться у тренера, делает все, что говорит тренер и даже более того. Тренироваться можно пару раз в неделю, а можно — по восемь часов в день — в этом случае, спортсмен будет готовиться для участия в соревнованиях европейского и даже мирового масштаба, может надеяться на спортивные достижения.



Говоря о занятиях карате для детей, для начинающих, Сергей Иванько подчеркнул исключительную полезность этого вида спорта для детей: физически укрепляется все тело, присутствуют элементы гимнастики, которая укрепляет суставы, а также — тренируются такие полезные внутренние качества как внимательность, память, чувство ответственности. Причем, занятия карате одинаково подходят как для мальчиков, так и для девочек — в отдельных категориях девочки вполне могут выступать на соревнованиях наравне, а то и лучше своих сверстников.