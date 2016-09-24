В эфире программы «Пульс Латвии» на радиостанции «Alise Plus» президент Sochin карате-клуба Сергей Иванько рассказал, что в Латвии и, именно, в Даугавпилсе есть спортсмены, которые могут претендовать на участие сборной на следующих Олимпийских играх.
Карате стал Олимпийским видом спорта. На Олимпийских играх состязания по карате проходят в 8 категориях, что значит, что примерно 80 человек со всей планеты могут выступать на Олимпиаде. При этом, отметил Сергей Иванько, у Латвии есть шансы, что латвийские спортсмены могут оказаться в их числе и войти в состав лучших спортсменов мира в этом виде спорта.
Рецепт того, как достичь успехов в карате, достаточно прост: нужен успешный тандем «тренер — ученик». То есть, хороший тренер, а также ученик, который хочет научиться у тренера, делает все, что говорит тренер и даже более того. Тренироваться можно пару раз в неделю, а можно — по восемь часов в день — в этом случае, спортсмен будет готовиться для участия в соревнованиях европейского и даже мирового масштаба, может надеяться на спортивные достижения.
Говоря о занятиях карате для детей, для начинающих, Сергей Иванько подчеркнул исключительную полезность этого вида спорта для детей: физически укрепляется все тело, присутствуют элементы гимнастики, которая укрепляет суставы, а также — тренируются такие полезные внутренние качества как внимательность, память, чувство ответственности. Причем, занятия карате одинаково подходят как для мальчиков, так и для девочек — в отдельных категориях девочки вполне могут выступать на соревнованиях наравне, а то и лучше своих сверстников.
Рецепт того, как достичь успехов в карате, достаточно прост: нужен успешный тандем «тренер — ученик». То есть, хороший тренер, а также ученик, который хочет научиться у тренера, делает все, что говорит тренер и даже более того. Тренироваться можно пару раз в неделю, а можно — по восемь часов в день — в этом случае, спортсмен будет готовиться для участия в соревнованиях европейского и даже мирового масштаба, может надеяться на спортивные достижения.
Говоря о занятиях карате для детей, для начинающих, Сергей Иванько подчеркнул исключительную полезность этого вида спорта для детей: физически укрепляется все тело, присутствуют элементы гимнастики, которая укрепляет суставы, а также — тренируются такие полезные внутренние качества как внимательность, память, чувство ответственности. Причем, занятия карате одинаково подходят как для мальчиков, так и для девочек — в отдельных категориях девочки вполне могут выступать на соревнованиях наравне, а то и лучше своих сверстников.
Так-же поражает "простота" возможности стать участником олимпиады,статья явно побуждает начать заниматься карате,но до олимпиады сталось 4 года,и за этот срок никто не сможет достичь необходимого уровня.
Так-же не понятен наш уровень в мировом каратэ,где победы на настоящих чемпионатах? где рейтинг спортсменов?
Все умозаключения Сергея к сожалению очень далеки от реальности...
Вся статья просто самореклама.
Ещё раз,на каком уровне находится даугавпилское каратэ в мире? на каком месте в мировых рейтингах наши спортсмены ? просветите пож-та.
Поэтому шанс-то есть,но реально его нет и не надо питать иллюзий и вводить в заблуждение горожан...
Ещё раз,на каком уровне находится даугавпилское каратэ в мире? на каком месте в мировых рейтингах наши спортсмены ? просветите пож-та.
Поэтому шанс-то есть,но реально его нет и не надо питать иллюзий и вводить в заблуждение горожан...
Таэквондо вам пример,а десятки других видов спорта которых не оставили вам не пример ?
Суть в другом,все ваши утверждения-это не о чём,просто воздух,и возможности участия на олимпиаде тоже.
Не может клуб,существующий 2-3 года вырастить участника олимпиады,в НАШЕ ВРЕМЯ ЭТО НЕ РЕАЛЬНО !
Сами пишите про миллионы каратистов,так подумайте какая будет конкуренция,а там школы по-серьёзнее наших будут...,хотя надежда умирает последней@
какое место мы занимаем в Европе мире на сегодняшний день?
понятно что школа карате в Латвии с 80 точно существует