Польская гимназия начала свою работу 4 июля 1991 года как единственное в Даугавпилсе учреждение общего среднего образования, в котором языком обучения является польский.

Несмотря на реорганизацию работы и смену названия, 2016/2017 учебный год для Даугавпилсской государственной польской гимназии особенный. 23 сентября в здании гимназии коллектив школы, ученики, преподаватели, учителя-сениоры, гости отметили 25-летие с момента открытия школы.



Со дня основания гимназией руководила Гертруда Граве. Спустя 22 года, в 2013-ом году, произошла смена директора. Новым директором польской гимназии стала Галина Смулько, которая вышла из среды педагогов этой школы. Происходили перемены, менялись поколения учителей и учащихся, но польские традиции оставались неизменными. На работу в школу возвращаются бывшие воспитанники. Сейчас в польской гимназии учатся 352 ученика, работают 43 учителя и 25 технических работников.