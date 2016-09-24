26 сентября Институт Латвии устраивает дискуссию «Возвращаться ли мне»? для учеников средней школы Даугавпилса. Молодежь приглашается на нее для разговора о будущем Латвии.
Как сообщили в Институте Латвии, цель мероприятия — усилить у молодого поколения чувство принадлежности своей стране и побудить их взвесить возможности связать свою жизнь и карьеру с Латвией.
Дискуссию будет вести представитель еще Латвийского объединения самаритян Лаура Булмане, которая уже проводила подобные мероприятия для молодежи латвийской диаспоры в других европейских городах.
В беседе примут участие примерно 60 учеников последних классов Даугавпилсской государственной гимназии, Польской гимназии им. Пилсудского, и Даугавпилсского русского лицея.
В свою очередь директор института Айва Розенберга в Даугавпилсском университете проведет мероприятие «Мастерская латвийских рассказов», цель которого — послать мессидж тем студентам, которые отправляются продолжать образование за рубежом.
Дискуссию будет вести представитель еще Латвийского объединения самаритян Лаура Булмане, которая уже проводила подобные мероприятия для молодежи латвийской диаспоры в других европейских городах.
В беседе примут участие примерно 60 учеников последних классов Даугавпилсской государственной гимназии, Польской гимназии им. Пилсудского, и Даугавпилсского русского лицея.
В свою очередь директор института Айва Розенберга в Даугавпилсском университете проведет мероприятие «Мастерская латвийских рассказов», цель которого — послать мессидж тем студентам, которые отправляются продолжать образование за рубежом.
Но если серьезно - уехать и забыть лимонию, как кошмарный сон.
А мы себе придумали Сеймы, КОЗы, госагентства, институты Латвии, самаритян. Ведь можно же жить в нашей стране богато и сыто. Оставайтесь, нам скучно без вас, дураков...