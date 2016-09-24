26 сентября Институт Латвии устраивает дискуссию «Возвращаться ли мне»? для учеников средней школы Даугавпилса. Молодежь приглашается на нее для разговора о будущем Латвии.

Как сообщили в Институте Латвии, цель мероприятия — усилить у молодого поколения чувство принадлежности своей стране и побудить их взвесить возможности связать свою жизнь и карьеру с Латвией.



Дискуссию будет вести представитель еще Латвийского объединения самаритян Лаура Булмане, которая уже проводила подобные мероприятия для молодежи латвийской диаспоры в других европейских городах.



В беседе примут участие примерно 60 учеников последних классов Даугавпилсской государственной гимназии, Польской гимназии им. Пилсудского, и Даугавпилсского русского лицея.



В свою очередь директор института Айва Розенберга в Даугавпилсском университете проведет мероприятие «Мастерская латвийских рассказов», цель которого — послать мессидж тем студентам, которые отправляются продолжать образование за рубежом.