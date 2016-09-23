Если отбросить эмоциональную составляющую недавнего скандала, разразившегося вокруг грядущего закрытия Госцентра соцухода «Калкуны», то в сухом остатке мы имеем следующее:

— Министерство благосостояния (далее минблаг) приняло решение о закрытии «Калкун» в 2019 году,

— до конца непонятны ни цели данного мероприятия, ни дальнейшая судьба жителей и сотрудников этого центра,

— общественность крайне недовольна действиями минблага, поставившего во главу угла не интересы людей, а выделенные ЕС деньги, которые чиновникам надо во что бы то ни стало освоить. «Вести Сегодня» попытались прояснить ситуацию, для чего и отправились в минблаг.



…Мои собеседницы — старший эксперт департамента социальных услуг минблага Сигита Розентале и руководитель проекта министерства «Техническая помощь в информировании населения в области благосостояния» Инита Кабанова. Они начинают рассказ с глобального плана с труднопроизносимым названием, который сейчас реализуется при моральной и финансовой поддержке Европы. Это «ПЛАН ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ», цель которого — в корне изменить систему опеки, в принципе ликвидировав такой пережиток старой системы, как детский дом, и дать возможность максимальному числу детей расти и воспитываться в семье, а взрослым — жить самостоятельной жизнью. Итак, слово представителям минблага.



Деинституционализация: что такое, с чем едят?



— С 2002 года количество детей, круглосуточно живущих в государственных центрах социального ухода, сократилось на 65% — с 1049 до 367 человек. Причем тенденция такова, что число их будет только снижаться. Следовательно, таких центров в Латвии становится слишком много. Ясно, что изменения необходимы.



Параллельно в Латвии началась реализация глобального проекта, который предлагает жителям центров опеки — взрослым и детям — условия получше, чем те, в которых они содержатся сейчас. У проекта три целевые группы:



— здоровые дети, которые по каким–то причинам до сих пор не могли жить в семье,



— дети с проблемным здоровьем,



— взрослые с нарушениями умственного характера.



Первая группа — обычные дети, которые до сих пор по каким–то причинам не могли жить в семье. Как известно — и многочисленные исследования это подтверждают — что жизнь в детдоме губительна для формирования личности и в физическом, и в духовном смысле. Каждый ребенок нуждается в любви, каждому нужен индивидуальный подход, что в крупном учреждении невозможно. Какими бы хорошими ни были там условия, это — не семья.



Проект предусматривает, во–первых, развитие уже имеющихся форм семьи: родная, приемная и другие. Для этого предусматривается повышение финансовой поддержки со стороны государства, а также информационная и психологическая помощь взрослым, готовым предоставить ребенку возможность жить в семье. Планируется широкая информационная кампания по борьбе со стереотипами — чтобы люди не боялись принимать детей в свои семьи, если по каким–то причинам те не могут жить с биологическими родителями, чтобы не стремились адоптировать только совсем маленьких, и так далее.



Что касается ребят, чей возраст приближается к совершеннолетию, — им, согласно Плану, нужно жить не в крупном заведении, где все социальные и бытовые вопросы решались за них, а готовиться к выходу в «большой мир». Для них предусматривается создание так называемых «молодежных домов/квартир», где они будут при помощи специально подготовленных взрослых осваивать все, что им впоследствии пригодиться в жизни: будут сами готовить себе еду, убирать жилье, следить за своей одеждой. И, понятно, учиться, осваивать профессии, востребованные на рынке труда.



А больных — куда?



Следующая группа — дети–инвалиды. Тут задача — максимально, насколько это позволяет состояние здоровья конкретного ребенка, — пытаться интегрировать их в общественную жизнь, при этом давая возможность жить в семье. Тут решающую роль играет помощь родителям: ведь многие до сих пор сдавали ребенка–инвалида «в чужие руки» не от хорошей жизни! Как известно, семьям, где воспитывается ребенок с особыми потребностями, приходится туго и в моральном, и в материальном плане: родители или вынуждены посвящать все свое время только ему, не имея ни сил, ни возможности уделять достаточного внимания другим детям (если он в семье не один). Не могут заработать на достойную жизнь. А уж если ребенок еще и лежачий — это бьет и по здоровью родителей: ведь его надо постоянно поднимать, переворачивать… Это все очень тяжело!



Тут задача проекта — помочь родителям, дав возможность не отдавать ребенка в Центр опеки. Им будет значительно увеличена материальная помощь и предоставлены различные возможности для «развязывания рук». Например, открытие всевозможных специализированных дневных центров, где можно оставить ребенка в дневное время, а вечером его забрать. Такие формы в Латвии уже есть, в частности в Риге, однако в провинции их крайне мало. И люди оказываются перед незавидным выбором: либо переселяться в Ригу, либо отдать больного ребенка в ближайший Центр опеки, либо отказываться от всех жизненных благ и посвящать время исключительно ему.



Если же у детей проблемы со здоровьем настолько серьезны, что их невозможно решить в его родной или приемной семье, в рамках проекта предусматривается создать альтернативные формы — специализированные приемные семьи, для которых воспитание детей с тяжелой инвалидностью — это оплачиваемая работа.



Предусматривается и другая форма — нечто вроде SOS–поселков, когда в семейных коттеджах или квартирах будет проживать несколько сотрудников и несколько детей. Это, конечно, не семья в полном смысле этого слова, — но они будут обеспечены необходимым индивидуальным подходом, ощущением семьи и чувством дома.



Важная деталь: детей с нарушениями здоровья — насколько это возможно — тоже будут ориентировать на освоение навыков, необходимых для самостоятельной жизни. А если позволит здоровье — то и на обучение какой–то профессии.



Проект ценой в 90 млн



Третья целевая группа — взрослые люди с умственными нарушениями. Так исторически сложилось, что люди, вполне способные о себе позаботиться, в какой–то момент попав в социальный центр, там и остались, не слишком стремясь в «большой мир». Им тоже будет предоставлена возможность попытаться начать самостоятельную жизнь, трудоустроиться и так далее. Но, конечно, если возраст, состояние здоровья или какие–либо иные причины все–таки этого не позволят, — можно остаться в социальном центре: все они закрыты не будут. Но если у человека есть желание жить самостоятельно, но этому что–то мешает — например отсутствие жилья, работы, профессии и т. д., такого рода препятствия в рамках проекта при поддержке своего самоуправления можно будет устранить, и человек получит возможность жить полноценной жизнью и вернуться на рынок труда.



Кстати, в европейский проект входит и сотрудничество с предпринимателями, которые готовы будут брать на работу бывших обитателей социальных центров, освоивших ту или иную востребованную профессию. Им в случае необходимости помогут оборудовать специализированные рабочие места, а также окажут другую помощь. Другой вариант — социальное предпринимательство, когда главная задача — создавать рабочие места именно для людей с особыми потребностями, которые получают государственные субсидии. Кстати, такая форма предпринимательства существует, и теперь при поддержке государства и Европы будет активно развиваться.



На сегодняшний день на нужды Проекта деинституционализации выделено около 90 миллионов евро. Сейчас самоуправления обобщают информацию — сколько людей живет в социальных центрах, сколько детей, сколько взрослых, что кому конкретно требуется. Как только вся информация соберется, самоуправления конкретного региона соберутся вместе и начнут планировать — что конкретно где будет работать, чтобы жителям региона были доступны все социальные услуги, но при этом чтобы в близких друг к другу самоуправлениях они не дублировались.