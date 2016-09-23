Вопрос нехватки парковочных мест около детской поликлиники актуализирован уже долгое время.

Ввиду этого было принято решение наконец-то организовать парковочные места рядом с данным объектом.



Первоначально планировалось, что новые места для машин появятся на ул. Циетокшня, вдоль трамвайных путей по ул. 18. Новембра, и по ул. Гимназияс.



Как рассказал руководитель УКХ Айвар Пуданс в прямом эфире программы "Диалог с городом", был подготовлен проект, который был согласован, на его основании был проведен конкурс и объявлен победитель.



Правда, за последнее время в плане произошли изменения, ввиду того, что горожане, проживающие по ул. Циетокшня, воспротивились строительству на данной улице.



После официального обращения, было принято решение не производить никаких работ на ул.Циетокшня.



При этом УКХ от строительства парковочных мест не отказывается. Уже в этом году начнутся работы по обустройству движения и мест для стоянки автомобилей по улице 18. Новембра вдоль трамвайных путей от ул. Циетокшня до ул.Гимназияс.



После этого строительные работы начнутся по улице Гимназияс. Там планируется вырубить старые деревья, а на их месте организовать парковку.



Таким образом движение будет закольцовано по схеме от ул.Гимназияс по ул.18.Новембра с выездом через ул.Циетокшня, которая станет односторонней. По словам руководителя УКХ Айвара Пуданса это позволит облегчить движение в данном районе.