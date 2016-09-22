На этой неделе Даугавпилсский Локомотиво-ремонтный завод передал предприятию Pasažieru vilciens последний из шести модернизированных дизельных поездов, который предусматривал проект с участием финансирования из Фонда Кохезии ЕС.

Общие затраты на модернизацию поездов составили неполные 22 миллиона евро, из которых 9 миллионов было выделено из Фонда Кохезии, а 1,5 миллиона евро — составило софинансирование государства. 11,6 миллиона евро в модернизацию своих поездов вложило само предприятие Pasažieru vilciens.



Уже со вторника пассажирам Pasažieru vilciens предлагается шесть современных поездов. Как сообщили на предприятии, вагоны оборудованы установками климат-контроля, комфортным салоном, системами посадки, которые обеспечивают удобную посадку в вагон людей с двигательными нарушениями. Санитарные узлы вагонов оборудованы пеленальными столиками для детей, в вагонах размещена современная информационная система, доступен беспроводной интернет, сообщили на предприятии.



Напомним, что 20 июня правительство приняло решение продлить срок модернизации дизельных поездов с 30 июня до 20 сентября. Модернизация вагонов была доверена группе предприятий DMU vilcieni, в состав которой вошли Рижский вагоностроительный завод, Даугавпилсский локомотиво-ремонтный завод, предприятие VRC Zasulauks.