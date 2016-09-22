Как заявил на заседании парламентской комиссии Сейма по запросам министр благосостояния Янис Рейрс, решение о центре социальной опеке «Калкуны» может быть принято в течение одной-двух недель. По всей вероятности, центр закрыт не будет.

Планируется, что относительно «Калкун» будет подписано отдельное соглашение между Министерством благосостояния, Даугавпилсской городской думой, Даугавпилсской краевой думой и Латгальским регионом планирования.



Парламентская комиссия отклонила направленный оппозиционными партиями Сейма запрос о решении по поводу «Калкуны». Депутаты парламентской оппозиции призывали Рейрса отозвать решение о закрытии центра социальной опеки, поскольку сомневались в его рациональности.