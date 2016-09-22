На прошлой неделе в полицию обратилась женщина 1938 г.р., у которой из квартиры украли кошелек и документы. По информации, имеющейся в полиции, женщина сама впустила в квартиру неустановленного пока мужчину, который представился работником ПЖКХ, который пришел проверить счетчики воды и радиаторы.

Мужчина, который был одет в обычную одежду, посмотрев на счетчики и радиаторы, попросил показать также последний счет за коммунальные услуги и предложил оплатить его на месте. На вопрос женщины — производится ли оплата услуг теперь на дому — мужчина сказал, что в силу вступили новые правила, позволяющие принимать оплату за счета во время проверки счетчиков. Женщина согласилась оплатить счет, и пока заполняла квитанцию, мужчина незаметно для нее украл документы и кошелек. По факту кражи начат уголовый процесс.



Руководитель абонентского отдела ПЖКХ Л.Федосова сообщила, что, согласно правилам внутреннего распорядка предприятия, сотрудники, работающие с клиентами, обязаны одевать одежду с логотипом компании, а при необходимости показывать документ с информацией, удостоверяющей личность. В свою очередь, все платежи с предприятием могут происходить только в безналичном виде.



В свою очередь, полиция призывает жителей не пускать в квартиры подозрительных людей, которые выдают себя, например, за сотрудников компаний кабельного телевидения, социальных работников, страховых агентов и пр. При появлении подозрений, желательно уведомить о подобных «гостях» сотрудников правоохранительных органов.