На обслуживании ПЖКХ сегодня находится 841 жилой дом, включая дома с печным отоплением. Проверено 702 теплоузла, элеваторные в том числе, промыты подогреватели.

Количество домов со старыми, элеваторными теплоузлами сократилось до 11, в этом году жильцы трёх домов решили установить оборудование, работающее в автоматическом режиме. Одно это даёт до 20% экономии тепловой энергии. Во время подготовки к осенне-зимнему сезону жители стараются заменить отопительные приборы в своих квартирах. Этим летом от них было получено рекордное число заявок. Руководители предприятия призывают своевременно сообщать о недостатках в работе приборов.



По опыту прошлого года проблемы с работой новых отопительных приборов в квартирах удаётся решить в течение двух недель. Важно оперативно реагировать. Выполнен большой объём работ – от капитального ремонта крыш и утепления чердачных помещений до замены входных дверей, ремонта крылец и герметизации межпанельных швов. Десятками исчисляется количество домов, где был произведён тот или иной вид работ. Наибольшим спросом пользовалась в этом году замена окон на лестничных клетках – 53 дома (рост на 15%). К борьбе со снегом, наледью и сосульками предприятие тоже готово. Для очистки крыш и водосточных желобов в дополнение к существующим приобретена новая вышка.



Как уже сообщалось, после перерасчёта квартплаты по каждому дому тариф на обслуживание снижен на 3,5%. С начала этого года задолженность жильцов перед ПЖКХ сократилась на 26 000 евро. Подключение к системе отопления осуществляется по заявлению жителей или решением самого предприятия. На сегодня три дома уже подключились, на подходе четвёртый. Таким образом жильцы делают проживание более комфортным, не позволяют распространяться сырости, а дом постепенно прогревается и входит в отопительный сезон подготовленным.