В субботу и воскресенье, 24 и 25 сентября, в Даугавпилсе впервые пройдёт чемпионат северных стран Европы по фехтованию на шпагах среди юниоров. В Даугавпилс приедут более 400 спортсменов из восьми стран.

На сегодня уже зарегистрировались 432 участника из Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Беларуси. Соревнования начнутся 24 сентября. В этот день пройдут индивидуальные состязания юниоров, кадетов и в возрастной группе U14.



В воскресенье начнутся командные соревнования среди юниоров - как девочек, так и мальчиков. Финал будет транслироваться в прямом эфире на сайте Sportacentrs.com. Вход на соревнования в Даугавпилсский Олимпийский центр бесплатный. В субботу финал запланирован на вечер, а большой командный финал состоится в воскресенье. К соревнованиям был приобретен новый инвентарь, который в дальнейшем будут использовать воспитанники отделения фехтования Даугавпилсской детско-юношеской спортшколы (ДЮСШ).