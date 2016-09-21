Сегодня министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис встретится с представителями школ нацменьшинств Латгалии и Риги.

Как информировали в министерстве, на встрече с министром будут присутствовать директора школ из Даугавпилса, Краславы, Резекне, Риги. Встреча состоится с руководством белорусских, еврейских, эстонских, литовских, польских и украинских школ нацменьшинств. По окончании встречи, пресс-служба министерства планирует выпустить сообщение о результатах разговора.