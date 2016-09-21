Предприятие ДЛРЗ создало три новых дочерних компании: SIA "DL metal", SIA "LogKom" и SIA "LokRem". Об этом свидетельствует информация "Firmas.lv".

Уставный капитал всех трех предприятий составляет 2800 евро, а их единственным владельцем является Даугавпилс ЛРЗ. В правление всех трех фирм назначен руководителем председатель правления ДЛРЗ Айварс Кескула. Одновременно, в правление DL metal назначен Эдвардс Римскис, в LogKom – Малс Маргус, в LokRem – Владимир Кирсанов.



Помимо трех упомянутых предприятий, в числе дочерних компаний ДЛРЗ числятся SIA "Instruments", SIA "SPZČ", SIA "Elap", SIA "Ritrem", SIA "Krāsotājs" un SIA "Remenergo". Одновременно с этим, с начала сентября Локомотивно-ремонтный завод более не является владельцем трех компаний - SIA "DL Metalworking", SIA "DL lokomotīve" и SIA "Loģistika" — где единственным владельцем стал гражданин Литвы Дарюс Мациаускас. Названия компаний также изменены, соответственно, на "Besonders", "Promotor AZ" и "Gedankers".



Напомним, в первой половине этого года ДЛРЗ работал с оборотом 6,168 миллиона евро, что на 0,7% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Убытки компании за первую половину этого года составили 1,458 млн. евро, что на 9,8% больше, чем за тот же период 2015 года.