В воскресенье,18 сентября, в Даугавпилсе впервые прошёл «Красочный забег HOLI». С утра к месту регистрации участников на площади Виенибас выстроилась очередь, так что организаторам пришлось обратиться к взрослым с просьбой пропустить вперёд детей, которые должны были стартовать первыми.

В ожидании начала забега скучать никому не пришлось. Занятие по душе и способностям могли найти для себя и дети, и взрослые. Здесь проходили соревнования по уличному баскетболу, в игровых зонах любой желающий мог выполнить упражнения на сообразительность, ловкость, выносливость, меткость или выступить в роли ди-джея. По словам организаторов, от традиционных в Европе даугавпилсский забег отличался обилием разнообразных развлечений.



В забеге приняли участие 228 человек, из них 109 детей. Старту предшествовала короткая разминка. Азарта и веселья добавила краска, которой обильно посыпали бегунов в начале, в нескольких пунктах на протяжении трассы и на финише. Краска изготовлена на основе муки с добавление пищевых красителей. Дружественные окружающей среде краски HOLI не вредны для здоровья, легко смываются и отстирываются. Опыта проведения таких забегов у нас не было, поэтому многие пожалели, что не прихватили с собой очки. Для выпечки краска не годится, но может использоваться в других целях. В забеге, например. Процесс оставил у бегунов поистине самое яркое впечатление. В детском забеге первым дистанцию 800 метров вокруг парка Дубровина преодолел Илья Зилис.



Семейная дистанция в 4 км. пролегала вдоль парка Дубровина, по ул.Даугавас до первого транспортного круга и далее по пешеходной дорожке мимо велопарка на Эспланаде, здания Даугавпилсского университета (новый корпус) на ул.Ригас к финишу. Не оставив шансов своему ближайшему преследователю, Николай Сеньков с результатом 13 мин. 49 сек. первым пересёк финишную линию. Лучший результат он показал и в недавнем забеге «Даугавпилс-Межциемс» на 5,5 км.



«Красочный забег HOLI» был организован при поддержке Даугавпилсской городской думы и спонсоров мероприятия. Он прошёл в рамках Европейской недели спорта, которая продлится в Даугавпилсе до 23 сентября.