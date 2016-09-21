При пересечении латвийско-российской границы таможенники задержали латвийца, который пытался нелегально вывезти из России около 46 килограммов сигарет.

Об этом сообщает Псковское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Псковской таможни.



Гражданина Латвии, управлявшего автомобилем Opel, задержали при пересечении границы в Лудонке. В машине таможенники нашли тайник, в котором мужчина пытался перевести 1785 пачек сигарет — в общей сложности 46 килограммов.



Возбуждено дело об административном правонарушении.



В прошлом году каждая четвертая выкуренная в Латвии сигарета была контрабандной.



«В Даугавпилсе показатели контрабанды сигарет 50%. В Краславе 38%. В Лудзе 35%. Высокий показатель также в Алуксне — 38%, хотя это уже не Латгалия. Это данные последнего квартала прошлого года», — рассказала представитель Национальной ассоциации производителей табачных изделий Марита Янсоне.



Экономическая и государственная полиция занимается поисками точек хранения и торговли контрабанды, но самый большой объём нелегальных сигарет изымают именно на границе.



В начале сентября на озере Ричу, расположенном на латвийско-белорусской границе, сотрудники погранохраны обнаружили резиновую лодку с контрабандными сигаретами. Позже задержали двух граждан Латвии.