24 сентября в 12:00 все желающие смогут познакомиться с военным искусством и бытом викингов. У Николаевских ворот Даугавпилсской крепости состоится открытие лагеря викингов.

Первый в Даугавпилсе фестиваль организован клубом исторической реконструкции «Рубеж». На проведение этого мероприятия клуб получил 750 евро из фонда поддержки общественных организаций Даугавпилсской думы. В программе мероприятия - стрельбы из лука и средневековые игры, в которых сможет принять участие любой желающий, экспозиция предметов быта и вооружения викингов в их лагере, можно будет примерить доспехи, научиться основам владения мечом и щитом. Участники клуба проведут также показательные бои.