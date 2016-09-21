Даугавпилсская городская дума просит предпринимателей до 21 октября 2016 года подать свои предложения об организации детских аттракционов/каруселей в период Рождества и Нового годаю

Аттракционы планируется установить со 2 декабря 2016 года по 8 января 2017 года на площади Виенибас. Предложения от претендентов самоуправление будет оценивать по нескольким критериям - в их числе, будет оцениваться визуальный облик аттракционов, оформление каруселей, наличие музыкального сопровождения в соответствии с рождественской тематикой, разнообразие каруселей; соответствие оборудования требованиям безопасности.