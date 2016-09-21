Общее число избирателей, проголосовавших на избирательном участке Генерального консульства в Даугавпилсе, а также в ходе досрочных выездных голосований на территории консульского округа Генконсульства составило 2886 человек.

Как сообщили в Генконсульстве России в Даугавпилсе, большинство голосов россияне, проживающие на востоке Латвии, отдали «Единой России» – 2392 голоса, что составило 82,9 % голосов. На 2-м месте – «КПРФ» с 166 голосами (5,8 %). Третье место – за «ЛДПР», получившей 105 голосов (3,6 %). Победу по результатам голосования по Магаданскому одномандатному округу № 116 одержала выдвинутая от партии «Единая Россия» О.А.Бондарь, получившая 2212 голосов.