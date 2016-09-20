Вчера, 19 сентября, в Доме культуры поселка Мирный прошло собрание жителей с руководством поселка и представителями Даугавпилсской краевой думы.

Руководство поселка представлял председатель Лауцесской волости , руководитель поселка Мирный – Андрис Кестерс, думу Даугавпилсского края – председатель Янина Ялинская и исполнительный директор – Александр Айзбалтс. Общественность представляли жители поселка, которых в зале собралось около шести десятков.



Встреча была инициирована Даугавпилсской краевой думой после получения письма за подписью 81 жителя поселка Мирный с просьбой дать разъяснения, которые спустя несколько недель после проведения анализа так и не довелось получить у руководителя поселка Андриса Кестерса.



Представители Даугавпилсской краевой думы рассказали жителям поселка о том, что качество воды, исходя из проведенных анализов, не соответствует нормам и требует незамедлительных действий. В связи с этим на заседании думы Даугавпилсского края было принято решение о выделении необходимых средств для бурения новой скважины. На данный момент работы уже начаты и к концу месяца есть вероятность того, что жители получат долгожданную чистую воду, соответствующую всем нормам.



Несмотря на то, что изначально встреча жителей с представителями власти касалась только воды, на ней вскрылось множество проблем, которые жителям Мирного мирным путем решить с руководством не удается. Ситуация накалилась настолько, что напряжение и негодование жителей чувствовалось в воздухе.



Отсутствие нормальных дорог, грейдерование 2 раза за полгода, отсутствие света на части улиц и многое другое – то, с чем сталкиваются жители Мирного ежедневно. Но главное – отсутствие коммуникации с руководителем поселка Андрисом Кестерсом.



Главная претензия со стороны жителей поселка – это хамское обращение, нежелание идти на контакт ни по какому из вопросов, угрозы штрафами, давление и одна и та же отговорка «Я ничего не решаю». Любые обращения остаются без внимания и оседают неприятным осадком от общения с руководителем.



В то время как представители думы выслушивали претензии со стороны жителей Мирного в адрес руководителя, сам Андрис Кестерс лишь ухмылялся. Однако, в какой-то момент он встал и попытался ответить на негодование жителей. Правда, аргументов со стороны жителей против А.Кестерса было настолько много, что разгневанный председатель потерял контроль над эмоциями и поспешил удалиться из зала, хлопнув за собой дверью. Аудитория в прямом смысле слова взорвалась аплодисментами.



После того как председатель поселка бежал из зала, Янина Ялинская и Александр Айзбалтс продолжили беседу с жителями, внимательно выслушивая проблемы каждого, кто хотел высказаться.



После того как мероприятие завершилось, Янина Ялинская прокомментировала ситуацию порталу «Наша.лв».



Первоначальную информацию я получила с портала Nasha.lv. Позднее мною была получена жалоба, подписанная 81 жителем поселка, поэтому я решила, что надо провести собрание и оговорить все вопросы, которые были указаны в жалобе. На встрече я услышала очень много упреков в адрес управляющего поселком Андриса Кестерса, народ недоволен, поэтому надо делать выводы. Свои выводы я уже сделала. Мы возьмем ситуацию под свой контроль.



У управляющего очень плохая коммуникация с жителями поселка, что не позволяет решать вопросы населения. Управляющий в каждой волости – это хозяин, он должен работать на благо жителей. В данном случае, как мы увидели, совместной работы не получается. Мы будем оценивать все жалобы и, возможно, руководитель Андрис Кестерс будет освобожден от должности.



Что касается воды, то на сегодняшний день мы делаем все возможное, чтобы решить вопрос максимально быстро. Новая скважина уже пробурена, однако подключение и обезжелезование займет время до конца сентября. Затем будет проводиться мониторинг качества воды. Люди должны получать качественную воду, - подытожила Янина Ялинская.