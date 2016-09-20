На предприятиях самоуправления завершается подготовка к работе в зимний сезон. Европейские программы на очередной период планирования пока недоступны, поэтому специалисты акционерного общества «Даугавпилсские теплосети» все необходимые работы выполняли за счёт собственных ресурсов.

До начала учебного года на участке ул. Валмиерас (от ул. Кауняс до А. Пумпура) переложили теплотрассу протяжённостью 138 метров, увеличив диаметр трубопровода, а на ТЭЦ-1 установили два комплекта сетевых насосов.



Создание единой системы теплоснабжения позволяет обеспечить подачу теплоэнергии с любой из существующих теплоцентралей с максимальной экономичностью. Кроме того, при возникновении дефекта на одной из ТЭЦ можно передать нагрузку двум оставшимся. Чтобы перейти от парового на водогрейный режим производства тепловой энергии, в прошлом году на ТЭЦ-3 был установлен газовый котёл мощностью 15 MW. Работы были продолжены в текущем году и завершатся в ноябре.



На 3-й ТЭЦ был также установлен комплекс оборудования для подготовки сетевой воды. Дело в том, что для отопления водопроводную воду использовать нельзя. Благодаря химочистке она обезжелезивается, смягчается, освобождается от кислорода и тем самым защищает трубы и котлы от отложений, солей и ржавчины. Техническим проектом выбран вид очистки, который соответствует современным требованиям и даёт максимальный экономический эффект. Производственная мощность установки – 55 кубометров воды в час. Готовясь к новому периоду освоения средств Европейских фондов, специалистами разработано несколько проектов по снижению затрат и совершенствованию деятельности предприятия. Один из масштабных проектов касается перевода ТЭЦ-3 на возобновляемые энергоресурсы. Стройплощадкой станет бывшее мазутное хозяйство, которое давно не используется. Все строения, а также ёмкости для хранения топлива, расположенные на глубине 7-8 метров, будут демонтированы.



Социальная служба Даугавпилсской городской думы выплачивает пособие на отопление (жилищное пособие) нескольким категориям жителей, тем не менее Дума поручила предприятию разработать свою программу поддержки горожан, особенно нуждающихся. Она не только действует, но и расширяется. В планах этого года продолжить акцию по снятию штрафов. Жители, которые на начало отопительного сезона не имеют задолженности перед Теплосетями смогут оплатить большие счета за самый холодный месяц до конца отопительного сезона без штрафных санкций. Предприятие идёт навстречу тем, кто готов к сотрудничеству по оплате долгов. Срок действия соглашения о погашении задолженности продлён с 3-х до 4-х лет, при этом сохраняется индивидуальный подход к клиенту. До сих пор от штрафных санкций освобождались семьи и лица со статусом малоимущих, а теперь к ним добавятся и малообеспеченные.



По данным на 1 сентября этого года по сравнению с тем же периодом 2015-го долг потребителей сократился на 200 000 евро. Самоуправление призывает горожан своевременно рассчитываться за потреблённое тепло. Стоимость газа снижается, в Даугавпилсе относительно к сентябрю прошлого года тариф уменьшился почти на 11%. По прогнозам, цены на энергоноситель расти не будут, возможно они станут ниже.