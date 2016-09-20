17 сентября улица Ригас была праздничной и многолюдной. С утра начались Дни края, вдоль улицы развернулась настоящая красочная ярмарка.

вечером начался праздник улицы Ригас. У тех, кто вышел на променад со стороны вокзала, было впечатление, что улица начинается с необычной театральной рампы, обрамленной цветочными картинами и фонтаном с нарисованными детьми рыбками. Занавес распахнут, и перед глазами - огромная концертная площадка. Оркестр колокольчиков из Лиепаи начал это уникальное представление.



Организаторы задумали праздник как прогулку, которая открывает разные виды искусства. Каждый мог найти то, что ему интересно. Одни в восторге от стиля ретро, другим нравится рок и уличные танцы, третьи предпочитают классику. Но, помимо концертных площадок, было множество необычных сюрпризов. Символ праздника – дамба, поэтому прямо на улице разместилась фотовыставка, рассказывающая о том, как было создано это защитное сооружение. Дамба – это еще и транспортная магистраль, поэтому на улице Алеяс можно было увидеть автомобили разных лет. А разве не напоминает об истории улицы и города еврейский оркестрик, исполняющий народные мелодии? Движущиеся скульптуры, необычные арт-объекты, которые вдруг появлялись на балконах и в окнах, - все это заставляло по-новому взглянуть на всем знакомую улицу.



Праздничные мероприятия прошли в рамках международного фестиваля музыки и искусств ReStArt. Айвар Брок, депутат городской думы и инициатор фестиваля, признался, что хотел бы видеть такую активную культурную жизнь в городе весь год. Но пока возможностей хватает на один месяц.