Интерес горожан к страхованию растёт с каждым днем – рассказал в интервью начальник Даугавпилсского филиала "Baltijas Apdrošināšanas Nams" Дмитрий Яценко.

"С наступлением осени жители всё чаще задаются вопросом о страховании недвижимого имущества, как в черте города, так и за ней. Дачный сезон подходит к концу и хочется со спокойной душой оставить свои загородные участки на зимовку. Также, не смотря на то, что сезон отпусков подходит к концу, многие планируют поездки в тёплые страны в зимний период и хотят позаботиться о сохранности своего имущества во время отсутствия"- отмечает Дмитрий.На вопрос о спросе на другие продукты страхования, Дмитрий ответил что интерес большой: "Осенью родители отправляют своих детей в школы, сады и хотят позаботиться о том, чтобы болезненный несчастный случай не превратился в болезненный финансово. К тому же впереди зима, гололёд и многие хотят застраховаться от получения травм. По тем же соображениям сейчас повышенный интерес к страхованию KASKO, ведь большинство аварий происходит в тёмное время суток, при плохой видимости или при езде по заснеженным дорогам - все эти обстоятельства приближаются вместе с приближением зимы."Также Дмитрий добавил, что сегодня имеет место спрос на страхование путёвок. "Как я уже отметил, многие зимой отправляются в тёплые страны и здраво подумать о страховании путешествия. Данный продукт имеет много программ и каждый сможет подобрать себе соответствующую - от элементарного страхования здоровья до замены авиабилетов или полной отмены поездки (непредвиденные обстоятельства). Отмечу что медицинские услуги в большинстве стран непозволительно дорогие, как пример: у клиента в Египте лопнул кровяной сосуд и потребовались 2 операции для спасения жизни, суммарные издержки составили 56567.00 EUR."Если Вы тоже желаете позаботится о сохранности своего имущества, авто или быть готовым к несчастным случаям,