Жители Латвии тоже принимают участие в выборах в Госдуму Российской федерации. 18 сентября были открыты четыре избирательных участка в Риге, по одному в Лиепае и Даугавпилсе. В Риге граждан России прикрепили к Сахалинскому одномандатному списку. Даугавпилс к Магаданскому, а жителей Лиепаи к Биробиджану.

Latvijas Radio сообщило, что вчера около 11 часов возле генерального консульства в Даугавпилсе в очереди было около 100 человек. Все они ждали своей возможности отдать голос на выборах в Государственную Думу. «Впрочем, голосование протекает мирно», — сообщили представители СМИ, побывавшие на месте голосования.