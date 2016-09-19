В рамках благотворительной программы «Помоги нуждающимся малышам», детям в возрасте до двух лет из нуждающихся семей в магазинах «Maxima Latvija» в Даугавпилсе в августе собраны пожертвования на сумму 414,21 евро.

Всего в пользу благотворительной программы по всей Латвии собраны пожертвования на сумму 8486,72 евро: из них 7273,40 евро собраны в ящики для пожертвований возле касс, а 1213,32 евро – из проданных акционных продуктов АО «Tukuma piens».



При помощи благотворительного фонда «Ziedot.lv» и 26 региональных организаций в августе 1255 детей из всей Латвии получили 1766 упаковок молочной смеси и 1042 упаковки подгузников.



«То, что семья нуждающаяся, не означает, что родители не любят своих детей или плохо к ним относятся. Они любят и ищут возможность решить эти проблемы – просят о помощи! И это те семьи, которым мы, с нашей обширной сетью региональных организаций по всей Латвии, можем обеспечить помощь», - об обеспечении помощи рассказывает руководитель благотворительного фонда «Ziedot.lv» Рута Диманта.



Благотворительная программа «Помоги нуждающимся малышам» была начата в марте 2015 года. Её организует благотворительный фонд «Ziedot.lv» и сеть магазинов «Maxima Latvija» в сотрудничестве с 26 региональными благотворительными организациями. В рамках благотворительной программы дети в возрасте до двух лет из нуждающихся семей каждый месяц в последнюю неделю месяца обеспечиваются подгузниками и молочными смесями стоимостью 16 евро. С начала благотворительной программы детям в возрасте до двух лет из нуждающихся семей в магазинах «Maxima Latvija» всего пожертвовано 267 057,74 евро.