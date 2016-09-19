15 сентября в Олимпийском центре прошла традиционная и вторая в этом году ярмарка вакансий «Работа и карьера 2016». Первая проходила в апреле. Тогда было проведено анкетирование работодателей и соискателей, которые высказали пожелание проводить подобные ярмарки не один, а по меньшей мере два раза в год

Это подтверждает значимость мероприятия для работодателей, а также желающих найти или сменить работу, пройдя обучение в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости.



Ярмарки вакансий – это прекрасная возможность для работодателей бесплатно представить своё предприятие, напрямую побеседовать с потенциальным работником, узнать, какую поддержку может оказать им Государственное агентство занятости. В свою очередь, те, кто ищет работу могут на месте получить необходимую информацию, выяснить, какие требования к ним предъявляются и даже трудоустроиться.



Отличительная особенность нынешнего мероприятия в широкой географии участников. Кроме предприятий, фирм и учреждений города и региона, на ней работали евроконсультанты из Литвы, Эстонии, Чехии и Германии. Ярмарка организована по программе EURES, которую финансирует Европейский социальный фонд, поэтому стала первой международной ярмаркой вакансий. Круг востребованных специальностей весьма широк: от строителей и швей до рекламных агентов и военнослужащих.



Самоуправление Даугавпилса всегда поддерживает проведение ярмарки вакансий и, являясь крупным работодателем, тоже заботиться о создании рабочих мест для более эффективного выполнения своих функций.



Поощряя предпринимателей к созданию рабочих мест, самоуправление огромное внимание уделяет развитию городской инфраструктуры и промышленных зон. Надежды возлагаются и на Специальную экономическую зону Латгалии. Инвесторы и предприниматели проявляют к ней большой интерес. Закон о СЭЗ Латгалии прошёл все парламентские чтения.