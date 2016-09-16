Даугавпилсская дума ежегодно предоставляет награду «Приз года» в различных номинациях. В этом году самоуправление вновь ожидает предложений от жителей по поводу кандидатов на награду. Предложения принимаются с 15 сентября по 15 октября.

«Приз года» вручается в следующих номинациях: образование, культура, спорт, народное хозяйство, защита здоровья, социальная защита, общественная деятельность.



В предложении необходимо указать имя лица, которое претендует на награду, рабочее место, занимаемую должность или род занятий, номинацию — в которой предлагается предоставить «Приз года». К заявлению следует приложить рекомендательную статью о достижениях лица, вкладе, заслугах.



Заявки будет оценивать созданный специально Совет по предоставлению награды, а конечное решение о предоставлении «Приза года» будут принимать депутаты городской думы.



Награждение состоится на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню провозглашения Латвийской Республики.