Во время встречи в самоуправлении обсуждали проведение Дней Латвии в Республике Беларусь. По традиции, это мероприятие приурочено ко Дню независимости нашей страны. И в Витебске каждый год именно Даугавпилс представляет Латвию, проводит концерты и выставки.

В городе-побратиме побывали оркестр аккордеонистов и симфонический оркестр, фольклорные коллективы и солисты. На сей раз Центр Марка Ротко планирует представить в Витебске современную латгальскую керамику.



Контактами в культурной сфере не исчерпываются отношения между приграничными регионами. Как рассказал Генеральный консул Латвии в Витебске Угис Скуя, успешно действует европейский региона «Озерный край», реализуются совместные экономические проекты.



Как известно, между нашими странами действует соглашение об упрощенном пересечении границы жителями приграничной зоны. В городской думе в прошлом году оформили документы 6120 человек, в этом году за восемь месяцев – уже 6072. За время действия договора между Латвией и Беларусью с латвийской стороны к соседям в гости отправились около 30 000 жителей Латгалии, в Латвии побывали примерно 5 000 человек. По мнению консула, сказываются некоторые юридические проблемы, которые приходится решать белорусам при выезде за границу, а также то, что документы жителям приграничных городов и деревень приходится оформлять только в Витебске. Однако латвийский дипломат уверен, что, если возрастет интерес со стороны жителей Республики Беларусь, то будет открыто представительство и в Браславе.