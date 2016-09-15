В среду, 14 сентября, около 20 часов загорелась квартира на первом этаже в доме на ул. Лиепаяс, 23 в Даугавпилсе.

Как сообщают очевидцы происшествия, квартира сгорела полностью. Людей с верхних этажей эвакуировали: их выводили на улицу в противогазах.



Позднее Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) предоставила официальную информацию об этом пожаре.



Сигнал на пульт ГПСС был получен в 19:38. Прибыв на место, пожарные констатировали, что горит комната и балкон. Были эвакуированы 10 взрослых и 2 детей, пострадавших нет.



Задымление было очень сильным, дымом заволокло пути эвакуации, и люди самостоятельно не могли выйти наружу. Для спасения людей с верхних этажей использовались лестницы, применялись маски для дыхания. Сотрудники ГПСС проверили также лестничные площадки, но там никого спасать не пришлось.