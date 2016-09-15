Латвийские боксеры Артур Ахметов и Эвандер Сервут удачно выступили на турнирах в Грозном и Махачкале. Представлял Латвию спортсмен из Даугавпилса Эвандер Сервут.



Так, в Грозном проходил 8–й по счету международный турнир, посвященный памяти первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. Турнир проходил с участием более ста спортсменов мирового класса. В Грозный съехались сильнейшие боксеры из 12 стран, включая Украину, Россию, Азербайджан, Польшу, Грузию, Казахстан, Киргизстан, Белоруссию, Швецию, Молдову, Эстонию. Латвия была представлена воспитанником клуба «Сидней–2000» Артуром Ахметовым и ДЮСШ из Даугавпилса Эвандером Сервутом.



В весовой категории до 64 кг Артур Ахметов уступил в первом же бою, проиграв чемпиону Украины Степану Стинишину. Зато в весовой категории свыше 91 кг Эвандер Сервут добрался до полуфинала, где по очкам уступил россиянину Сергею Разумову.



Затем был переезд в Дагестан, где на ринге Махачкалы проходил международный турнир памяти Магомеда–Салама Умаханова. Здесь также конкуренция была высокой — более ста мастеров кожаной перчатки из 14 стран. Ахметову уже на самом старте попался серьезный противник — россиянин Ислам Меджидов. Увы, снова поражение, пусть и в равном бою.



Сервут же продвинулся в Махачкале чуть дальше. После первой победы над эстонцем он вышел против Севуши Зухурова из Таджикистана. Это был поединок за выход в финал, в котором боксер из Даугавпилс оказался сильнее (3–0). Затем были финал и поражение от представителя России Шихабутдина Алиева. Дагестанец побеждал на этом турнире год назад, стал он победителем и на этот раз. А у Сервута — заслуженное серебро.



Сопровождал латвийскую команду в этой поездке на Кавказ трехкратный призер чемпионатов Европы Николай Гришунин, который не только принимал участие в учебно–тренировочном сборе, но и помогал в качестве тренера (кстати, в прошлом году Гришунин в Махачкале завоевал золотую медаль, а Ахметов — бронзовую).