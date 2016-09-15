Обустройством мест захоронения предприятие самоуправления «Labiekārtošana-D» занимается постоянно. Городские кладбища необходимо содержать в надлежащем порядке. Причём не только расширять, вырубать кусты, спиливать старые деревья, поддерживать чистоту и обеспечивать водой, но и облагораживать.

Посетители коммунального кладбища уже обратили внимание на изменившийся визуальный облик центральной аллеи. Здесь появились искусственные водоёмы, лестницы для спуска к воде, скамейки.



Всего здесь будет установлено семь скамеек (часть – с навесами), облагорожено три пруда, откуда можно набрать воды, чтобы полить растения, а также три колодца. Их обустраивают на месте существующих, которые сначала чистят. Кроме водоёмов и колодцев воду можно брать из колонок и бочек. Но вот беда, орудующие на кладбищах злоумышленники регулярно срывают краны, так что их не успевают менять. В результате шести-кубовые ёмкости опустошаются, вода уходит в землю. Между тем краны и вода стоят денег, которые предприятие могло бы использовать для дальнейшего благоустройства кладбищ. Чтобы рачительнее тратить бюджетные средства, на предприятии было принято решение построить отдельную площадку для мусорных контейнеров.



Экономия будет достигнута за счёт того, что на полигон по захоронению отходов начнут вывозить полностью загруженный мусоровоз. Пока же его приходится отправлять полупустым, особенно летом и зимой, когда отходов мало. Теперь же весь собранный мусор будут свозить на одно место, сортировать и по мере заполнения контейнеров вывозить на полигон или иную специализированную площадку, предназначенную, например, для сбора строительного мусора. Строительство планируется закончить в конце сентября. Посильную помощь могут оказать и сами посетители кладбищ. Достаточно беречь городское имущество и выносить мусор только в отведённые места и контейнеры, расположенные через каждые сто метров.