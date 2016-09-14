Узнать, каким был наш город почти два века назад, мог каждый, кто побывал на Днях европейского культурного наследия.

Главной темой этого события в нашем городе оказалось 175-летие защитной дамбы. Даугавпилсский музей открыл фотовыставку прямо на улице. Более 60 фотографий помогают восстановить былое. Во время строительства крепости встал вопрос о защите города от паводка. Военный инженер Павел Мельников рассчитал не только высоту дамбы, но и систему дренажных сооружений, шлюзов, что в итоге должно было защитить и крепость, и весь город. Кстати, за сохранение исторических объектов город только что получил приз – «Награда европейского ландшафта». На фотографиях можно увидеть, как нарядная публика гуляла по дамбе, любуясь рекой. Сегодня самоуправление реализовало первую часть проекта по развитию прибрежной территории. Прогулочная дорожка, зона отдыха возле университета уже популярны у горожан А следующим этапом развития дамбы станет строительство променада на берегу Даугавы.



Если вы не смогли увидеть эту интересную экспозицию, не упустите шанс познакомиться с ней на во время праздника улицы Ригас 17-го сентября. Все участники мероприятия отправились на увлекательную экскурсию. «Гидами по дамбе» были представители исторического отдела Даугавпилсского краеведческого и художественного музея Галина Веревочникова и главный хранитель фондов Юзефа Унзуле.



Кстати, в том месте, где Шуница впадает в Даугаву, стоял когда-то чугунный столб с надписью: «Повелением Государя Николая I город охранен от наводнения в 1841 году». Будет ли увековечена историческая память о создателе дамбы Павле Мельникове?



Инта Рускуле, и.о руководителя департамента строительства и городского планирования, рассказала, что такое решение уже принято. Но каким будет памятник на променаде возле крепости, пока не известно.