На объявленном Даугавпилсским самоуправлением конкурсе на право провести работы по реконструкции картодрома на ул. Плумью было получено 4 заявки. Об этом сообщили в самоуправлении города.

Оценивать полученные предложения планируется в ближайшие недели. Согласно технической спецификации конкурса, в ходе работ планируется восстановить покрытие картодрома, заполнить ямы гранитно-песочной смесью, вырубить кусты и восстановить подъездные пути. Работы на картодроме предстоит начать в течении 14 дней после заключения договора и завершить в течении 2 месяцев. Срок гарантии выполненных работ - три года с момента подписания акта сдачи-приемки. После восстановления картодрома, его для своих тренировок сможет использовать клубы картинга и мопедов центра "Яуниба". Сейчас в них занимаются около 50 детей.