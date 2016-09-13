В субботу, 10 сентября, в торговом центре «Диттон намс» и на спортплощадке 15-й средней школы прошла традиционная в Латвии акция – День силы. Он проводится в рамках Всемирного дня подтягивания. В Даугавпилсе акция проходит 4-й год при активном участии общества уличных гимнастов. Каждый имеет возможность проверить свою физическую силу и выносливость, подтянуться на турнике любое количество раз и получить диплом участника. Главная цель акция – популяризация здорового образа жизни.

этом году День силы прошёл с участием 186 человек, которые в сумме подтянулись 2 169 раз. Установленный в Даугавпилсе рекорд - 31 подтягивание – остаётся непобитым. По Латвии лучший результат – 63 подтягивания – принадлежит жителю Бауски. А в воскресенье, 11 сентября, на площади Виенибас стартовал 51-й забег «Даугавпилс – Межциемс». Традиция даугавпилсских марафонов была заложена в 1966 году, когда 36 энтузиастов пробежали от 6-й средней школы до Медуми и обратно. Потом дистанция в 18 км. пролегала от Даугавпилсского университета до Межциемса. Не один десяток лет в забеге участвовали наш выдающийся спортсмен, Почётный даугавпилчанин Арнольд Бейнарович (много раз он прибегал первым) и Юрий Копосов. Для него это 50-й марафон. Роман Сауш пропустил только два забега. Начинал с 18 км. потом перешёл на 10 км. а теперь в силу возраста бежит 5 км.



51-й забег собрал рекордное число участников – около 500 человек. Самыми массовыми – более 300 бегунов – стали детский и народный забеги: 1 и 5,5 км. соответственно. Младшему из бегунов было всего шесть месяцев, а старшему Роману Саушу исполнилось 82 года. Не все сумели преодолеть выбранную дистанцию, но каждый получил заряд бодрости, подарок и порцию угощения.



Старт взрослому забегу и элитной группы предварила минута молчания в память о Владимире Дрибинцеве. Его не стало 10 сентября. На протяжении многих лет он участвовал в марафоне, входил в число организаторов. Будучи ветераном спорта завоёвывал золотые медали на чемпионатах Европы и мира. Самая длинная дистанция в 18,5 км. покорилась немногим. До финиша добежали 11 человек, среди них только одна женщина – даугавпилчанка Зоя Княжева, а первым пришёл Анатолий Мацук из Екабпилса. 13 команд участвовали в командном забеге. Победила команда «Ругели». Организатор – Департамент спорта и молодёжи Даугавпилсской думы благодарит всех, кто поддержал одну из старейших спортивных традиций города. В следующее воскресенье, 18 сентября, в Даугавпилсе впервые стартует «Красочный забег HOLI».



Дистанция для детей до 12 лет – 800 метров, а семейная – 4 км. Старт 18 сентября в 11:00 на площади Виенибас. Организаторы гарантируют: будет весело, с массой сюрпризов и призов. Более подробная информация размещена на сайтах городской Думы и www.holi.lv. Вниманию водителей! Во время «Красочного забега HOLI» движение автотранспорта по трассе будет ограничено.