Совет по надзору и контролю займов и гарантий поддержал решение думы взять в кредит 353 тысячи евро на инвестиционный проект - строительства блока питания в 3-й школе.

В пристройке, которую построят, разместят школьную столовую. Кухня останется в прежних помещениях школы. Как сообщили в самоуправлении, проблема организации питания школьников в 3-й школе стоит особенно остро. В школе учится 801 ученик. Дети вынуждены кушать в 6 смен, поскольку нынешний обеденный зал слишком мал. Разрешить проблему можно будет только путем строительства новой пристройки. Строительные работы планируется начать в конце сентября. Срок исполнения работ - 8 месяцев (с необходимым технологическим перерывом). Таким образом, новая столовая откроет свои двери для школьников в начале следующего учебного года. Проводить работы будет предприятие Borg, которое одержало победу на недавно проведенном открытом конкурсе.