На заседании финансового комитета думы депутаты поддержали проект регенерации деградированной промышленной зоны в Черепово. Проект затрагиввет интересы сразу трех самоуправлений - Даугавпилса, Даугавпилсского и Илукстского краев. Общие расходы по проекту составят 13,199 млн. евро.

Как сообщили в самоуправлении, участие Даугавпилса составит 9,59 миллионов евро. 85% финансирования поступит из европейских фондов. Проект предусматривает реконструкцию улиц и инженерных коммуникаций, а также строительство автостоянок в промышленной зоне Черепово - на улицах Дундуру, Рупниецибас, Марияс, Силикату, Сигулдас и А,Пумпура. Планируется, что в промзоне разместится предприятие по производству гранул, а также предприятие по производству асфальто-бетонных изделий. Это даст городу порядка 78 новых рабочих мест.