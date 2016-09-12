На территории бывшего обувного комбината Daugava, что на Новом Строении, в пятницу, 9 сентября, начался пожар.

Близ помещений, в которых больше не ведется производство, на площади 30 квадратных метров загорелись палеты. Пострадали от огня и деревянные рамы. Прибывшим на место происшесьтвия пожарным удалось локализовать и потушить возгорание, сообщили представители Государственной пожарно-спасательной службы. На месте возгорания работало несколько экипажей. Рядом со зданием бывшей фабрики находятся гостиница, кафе и офисное здание.