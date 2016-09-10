В Даугавпилс прибыла делегация из норвежского города Тронхейм. Этот визит – очередной этап развития партнерских отношений между городами.

Идея такого партнерства возникла на состоявшемся в городе семинаре под названием «Возможности сотрудничества между самоуправлениями Норвегии и Латвии». Уже сегодня в рамках Норвежского двухстороннего финансового инструмента работают конкретные программы, в том числе по повышению эффективности работы муниципалитетов. У Даугавпилса тоже есть такой опыт. Именно на деньги норвежского фонда реконструирована водонапорная башня в крепости, в которой сейчас размещается информационный центр. Сотрудничество с Тронхеймом открывает новые возможности.



Первыми стали обмениваться выставками наш Арт-центр Ротко и Художественный музей Тронхейма. Как сообщила главный хранитель коллекций Художественного музея Тронхейма Кэтрин Ховдахл Вик, есть планы по организации новых выставок. Детский научно-развлекательный центр в норвежском городе похож на наш «ZINOO». Сотрудники центра с профессиональным интересом знакомились с каждым экспонатом. С помощью норвежских фондов можно будет существенно расширить и обновить центр и предоставить даугавпилсским детям новые возможности для досуга.