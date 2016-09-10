9 сентября состоялось собрание акционеров SIA “Daugavpils lidosta”, на котором рассматривался вопрос о назначении члена правления предприятия.

Членом правления SIA “Daugavpils lidosta” назначена Лига Лице. Как сообщили в самоуправлении, из сильных сторон нового руководителя аэропорта можно выделить работу в Министерстве сообщения на должности советника министра сообщений Анрийса Матисса ("Единство"). Она также руководила бюро министра, "хорошо осведомлена в вопросах работы транспортной и коммуникационной отраслей". Образование: Рижский технический университет, степень магистра в управлении бизнесом. Место жительства - город Рига. В конкурсе на должность члена правления принимали участие 7 претендентов.