Решение о выкупе самоуправлением земли под 8 дошкольным учебным учреждением будет принято на ближайшем заседании думы.

Здание детского садика является собственностью самоуправления, а земля под ним принадлежит частном лицу. Продолжая программу улучшения энергоэффективности здания учебных учреждений, было принято решение выкупить землю, чтобы здание 8-го детского садика также можно было бы утеплить за средства, выделяемые из фондов ЕС. Получить средства на утепление невозможно, в случае, если земля под объектом является частной собственностью. В детском садике, как сообщили в самоуправлении, организовано 4 группы детей. Площадь участка составляет 1608 квадратных метров. Земля будет выкуплена за сумму 13 тысяч евро.