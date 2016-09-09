В ходе визита в Даугавпилс посол России в Латвии Александр Вешняков подчеркнул, что очень надеется на улучшение отношений между Латвией и Россией.

«Межправительственная комиссия не собиралась уже три года. Но теперь произошла смена руководства — комиссию возглавил министр сообщения Улдис Аугулис, и уже запланирована очередная встреча», — сказал Вешняков.



Посол России регулярно посещает Латгале и Даугавпилс. В этот раз главной целью визита была подготовка к выборам в Госдуму РФ, которые пройдут 18 сентября. В Даугавпилсе избирательный участок будет находиться в генеральном консульстве России.



В рамках визита российский посол встретился также с председателем Даугавпилсской думы Янисом Лачплесисом. В ходе встречи обсуждались перспективы экономического сотрудничества, в том числе возможности заказов для Даугавпилсского локомотиворемонтного завода.