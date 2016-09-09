До 10 сентября в Латвии пребывала делегация представителей государственных ведомств Узбекистана. Целью визита стало приобретение местного опыта управления и вопросы регионального развития. 7 сентября гости из Узбекистана посетили Даугавпилс.

Представители государственных институций Узбекистана интересовались деятельностью Агентства одной остановки в самоуправлении, работой с посетителями различных структур Думы. Представители Латгальского региона планирования проинформировали о задачах и работе структуры, разработке стратегических проектов, работе с предпринимателями. Гостей интересовало также создание Латгальской специальной экономической зоны. Во время встречи шёл также разговор о других темах, которые касаются работы самоуправления и развития региона.



За время визита делегация Узбекистана посетила различные министерства, Рижскую думу и Союз самоуправлений Латвии.



Визит должностных лиц Узбекистана – это часть проекта, который финансирует представительство Программы развития ООН в Узбекистане. Проект осуществляется благодаря программе МИД Латвии по развитию сотрудничества и поддержке ООН.