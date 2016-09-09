8 сентября на заседании финансового комитета депутаты Даугавпилсской думы рассмотрели вопрос о присвоении обществу «Хоккейный клуб Даугавпилс» финансирования в размере 42 466 евро. Решение принято для обеспечения участия хоккейной команды «Daugavpils LDZ Cargo» в чемпионате 1-й Латвийской лиги по хоккею.

В Думу общество «Хоккейный клуб Даугавпилс» обратилось в связи с тем, что ГАО «Латвияс дзелзцельш» отвергло предложение о сотрудничестве. Тем самым команда Даугавпилса лишилась средств для участия в соревнованиях. В прошлом году команда «Daugavpils LDZ Cargo» стала чемпионом 1-й Латвийской лиги. Депутаты Даугавпилсской городской думы попросили подготовить дополнительную информацию о планах команды для рассмотрения вопроса на заседании Думы