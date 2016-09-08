Даугавпилсский центр по ремонту локомотивов «Ritošā sastāva serviss» приступил к реализации масштабного проекта по модернизации тепловозов. Первый фактически новый тепловоз 2М62УМ уже отправлен на испытание. И отзывы получены хорошие. По плану в ближайшие три года должно быть модернизировано 14 тепловозов. По словам директора центра Сергея Карпачева, раньше изготавливали отдельные узлы, окончательная сборка выполнялась на рижских предприятиях. Сейчас весь цикл работ доверен даугавпилсскому предприятию.

Приехавшие на предприятие председатель правления « LDz Ritošā sastāva serviss» Эдгарс Абрамс совместно с руководством думы Даугавпилса порадовали сотрудников хорошей новостью: решено ускорить график модернизации и объем работ, поскольку у латвийской железной дороги есть планы по увеличению объемов перевозок.



В данный момент в парке LDz насчитывается несколько десятков тепловозов, произведенных в 80- годы прошлого века и ранее. Сегодня нужны более мощные локомотивы, и при этом более экономичные. Совместно с чешской компании CZ Loko, которая поставляет дизели, изготавливают отвечающие всем современным требованиям тепловозы. Руководство Латвийской железной дороги намерено разместить в Даугавпилсе еще один проект.



Этот проект даст железнодорожным предприятиям города новый импульс развития, не только сохранятся рабочие места, но и появятся новые.