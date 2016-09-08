Депутаты подкомиссии Сейма по занятости обратились в в Министерство экономики, Министерство благосостояние, Министерство защиты среды и регионального развития с просьбой дать конкретные предложения по улучшению ситуацию с занятостью в Латгалии.

Депутаты подкомиссии Сейма хотят поговорить и с Латгальским регионом планирования. Депутаты планируют выслушать ответы на свои вопросы через месяц. Руководитель Агентства занятости Инесе Калване сообщила депутатам подкомиссии, что, по оперативным данным, в конце августа в стране было зарегистрировано 75 829 безработных, из которых 29,6% находятся в Латвии. Уровень безработицы в стране в среднем составляет 8,1%, тогда как в Латгалии — 17,5%. Из 19 регионов и двух крупных городов Латгалии ситуация на рынке труда выделяется в лучшую сторону только в Илукстском и Варкавском краях, а также в Даугавпилсе. Самая высокая безработица в регионе — в Вилянах, Зилупе и Карсавском крае.



Как отметила И.Калване, только 25% из зарегистрированных в Латгалии безработных получают пособие от государства, что является низшим показателем в Латвии. Это объясняется, что люди уже долгое время находятся в статусе безработного. При этом, крупнейшим местом рабочих вакансий в Даугавпилсе остаются медицинские учреждения — так, по данным на июль, в Даугавпилсскую региональную больницу требовался 81 работник, а Даугавпилсская психоневрологическая больница нуждалась в 45 сотрудниках.