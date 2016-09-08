В самоуправлении Даугавпилсского края принято решение выделить Лауцесской волости дополнительное финансирование из средств краевой думы на непредвиденные случаи. 23 тысяч евро пойдут на строительство артезианской скважины.

Кроме того, существующая скважина будет ликвидирована, а при новой скважине будет построен павильон подводки воды, сделано новое подключение к центральному водопроводу в поселке Мирный.



Интересно, что краевая дума уже приняла решение, тогда как руководство поселка не поставило в известность об этой новости жителей Мирного. Руководство поселка также не сообщает жителям результаты проведенного анализа воды.